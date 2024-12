Empresa vai ser responsabilizada por falhas na iluminação de Natal em Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer vai penalizar a empresa responsável pela iluminação de Natal após esta não cumprir o contrato. No sábado à noite, 30 de Novembro, durante a abertura oficial da iniciativa "Alenquer, Presépio de Portugal", as luzes de Natal não se acenderam, gerando descontentamento entre os moradores e visitantes.

A Câmara Municipal de Alenquer vai penalizar a empresa que estava responsável pela iluminação de Natal e que não cumpriu com o contrato. Recorde-se que no sábado à noite as luzes de Natal não se acenderam durante a abertura da iniciativa Alenquer, Presépio de Portugal, o que motivou criticas da população. “É lamentável que em Portugal ainda hajam empresários assim. Enquanto eu estiver em Alenquer este senhor não é mais contratado”, lamentou o presidente do município, Pedro Folgado, que disse ainda que o empresário não atendia o telefone e que os funcionários tiveram de ir-lhe bater à porta de casa. O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques alertou que a câmara deverá salvaguardar-se destas situações aquando o momento da contratação e que o caderno de encargos devia conter uma cláusula que permitisse contratar logo outra empresa em caso de incumprimento da empresa contratada.

