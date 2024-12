Miguel Paulo é o candidato do PS à Câmara de Rio Maior

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Rio Maior reuniu e aprovou por unanimidade que Miguel Paulo vai ser o candidato do partido à presidência da câmara municipal. “A escolha reflecte a confiança do partido na capacidade de liderança, na experiência e na visão estratégica de Miguel Paulo para o desenvolvimento do concelho. Em declarações, no final da reunião, o candidato expressou a sua gratidão pela confiança depositada e reafirmou o compromisso de trabalhar em prol de um concelho mais próspero e sustentável. O PS de Rio Maior dará continuidade ao trabalho que tem desenvolvido, com o objectivo de reforçar o diálogo com os cidadãos e construir um programa autárquico que responda aos desafios e aspirações da comunidade riomaiorense”, lê-se num comunicado partilhado pelo partido.