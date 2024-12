Ambiente, juventude e governança são apostas de Vila Franca de Xira para o próximo orçamento

Ambiente, mobilidade, descarbonização, juventude, educação, cultura e turismo são as prioridades do orçamento do executivo socialista que governa a Câmara de Vila Franca de Xira para o próximo ano.

O orçamento, de 156 milhões de euros, cresceu 20 milhões face ao do ano passado devido à integração de fundos europeus destinados ao financiamento de várias obras já aprovadas, como é o caso da requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga.

O próximo orçamento contempla investimentos na execução do Parque Linear Ribeirinho de Alverca do Ribatejo, a continuação do reforço e renovação da frota ambiente do município, a requalificação e ampliação da Escola Básica Romeu Gil no Forte da Casa e a realização de obras e melhoramentos nas infraestruturas desportivas, de recreio e de lazer do concelho.

Além da construção da primeira Loja do Cidadão do concelho, estão previstos investimentos na reparação do telhado da Igreja Matriz da Castanheira do Ribatejo, a reabilitação das obras militares inseridas nas Linhas de Torres, a continuidade da reabilitação do Parque de Campismo Municipal e, como O MIRANTE já dera nota, o desenvolvimento do projecto OIL – Comunidades em Acção em Vialonga, que inclui a criação de uma avenida urbana no centro da vila e o novo parque de estacionamento junto à estação da Póvoa de Santa Iria.

No próximo ano as juntas de freguesia vão receber mais dinheiro do município, com a actualização das transferências financeiras que no global passam a ser de 4 milhões de euros. Já as delegações de competências da câmara nas juntas de freguesia - como a varrição ou a remoção de monos - terá um custo de 992.230,00€.

