Orçamento do Cartaxo para o próximo ano inclui requalificação das piscinas e circular urbana

O município do Cartaxo aprovou por unanimidade na reunião extraordinária de 29 de Novembro o orçamento e as grandes opções do plano para 2025. A proposta de orçamento de cerca de 44 milhões é a maior dos últimos oito anos. 15 milhões destinam-se ao novo centro de saúde, loja do cidadão e requalificação da Escola Básica 2,3 D. Sancho I, perspectivando-se o arranque da requalificação das piscinas municipais, primeira fase da requalificação da circular urbana, construção do novo ecocentro, requalificação das escolas José Tagarro e Marcelino Mesquita e do mercado municipal.

Recorrendo inteiramente a fundos próprios, salientam-se como prioridades a melhoria das condições da rede viária, requalificação da Rua José Tagarro, infraestruturação das zonas e parques de negócios Valleypark e Casal Branco, construção do parque de estacionamento de Vila Chã de Ourique, reabilitação do parque de Santa Eulália, reabilitação do centro de Vale da Pedra, requalificação do parque central, construção do parque de pesados na Lapa, aquisição de terrenos para implantação do viaduto de Santana, reabilitação do mercado da Ereira, infraestruturas para criação da praia de Valada, projecto do centro interpretativo de Valada, arranjos urbanísticos no Largo da Igreja de Pontével e no Largo da Igreja em Vale da Pinta, conservação do mercado municipal, praça de touros e reabilitação e requalificação do museu rural e do vinho.

Segundo o presidente da câmara, João Heitor, este orçamento é a “peça-chave” para fazer do Cartaxo “um local de excelência para viver, investir ou trabalhar”. “É um orçamento com grande equilíbrio, mas flexível e preparado para acolher oportunidades e assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e eficaz, priorizando as necessidades emergentes e os projectos de maior impacto para a comunidade, tendo como base o aproveitamento de financiamento comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência e PT2030.