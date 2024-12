Aprovada proposta de conclusão do IC3 e resolução do problema da ponte na Chamusca

A proposta do PCP para inclusão no Orçamento do Estado de 2025, relativa à conclusão do IC3 e à resolução do problema da Ponte da Chamusca, foi aprovada. “Foram anos de reivindicações feitas pelo PCP e pelas populações, relativamente a um problema que não só afecta o concelho da Chamusca, mas toda a região. Esta solução, constantemente adiada, tem impedido o desenvolvimento necessário de todos os concelhos adjacentes à Chamusca, causando constrangimentos significativos que bloqueiam o progresso da nossa região”, refere o partido em comunicado.

Recorde-se que, durante a campanha eleitoral para as últimas eleições legislativas, o actual primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou e garantiu que, caso fosse eleito, esta situação seria resolvida. “Contudo, na hora da verdade, o PSD demonstrou, uma vez mais, que as suas palavras não passam de propaganda e promessas vazias. Prova disso foi o voto contra a proposta da conclusão do IC3 e da construção de uma nova ponte da Chamusca-Golegã”, conclui a nota.

Para o Bloco de Esquerda (BE), que também reivindica as mesmas resoluções, a descontinuidade desta via rodoviária tem fortes implicações negativas na captação de investimentos, no desenvolvimento empresarial, na criação de postos de trabalho e na fixação de população na região, em particular nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Golegã, Barquinha e Constância”.