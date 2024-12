Mobilidade é tema na ordem do dia em Abrantes

Na última reunião de câmara de Abrantes, o vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, partilhou o testemunho de uma munícipe, com 80% de incapacidade, que lamenta as dificuldades de acesso e mobilidade existentes no concelho. “Trata-se de uma senhora que se desloca em cadeira de rodas, que se esforça para vencer todas as dificuldades que lhe aparecem ao longo do dia. Abrantes é inclinada, não dá para fazer nada quanto a isso, mas os incapacitados deveriam ter uma vida independente e com qualidade. Existem elevadores desligados, estradas com paralelos, lugares de incapacitados ocupados por pessoas sem incapacidade. Porque é que não há melhores condições para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida?”, questionou o vereador.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS), garante que o tema da mobilidade, na cidade e no concelho, é uma preocupação sempre na ordem do dia. “Na última década, qualquer edifício que tenha sido construído ou requalificado já tem em conta estas regras. Já têm elevadores e plataformas na acessibilidade aos pisos. No entanto, há os edifícios mais antigos, como a própria câmara municipal em que já tive de descer, várias vezes, para vir receber pessoas com mobilidade reduzida. São edifícios que, estruturalmente, não conseguem acomodar essas especificações e instalações de elevadores, não se trata de falta de respeito nem de consideração, mas sim de um problema de conjunturas”, afirmou.

Manuel Valamatos garante que a prova do investimento e preocupação do município com a questão da mobilidade são as melhorias que têm sido feitas nas calçadas do centro histórico, de forma sistemática. “Temos de estar sempre atentos, este trabalho nunca vai terminar e há sempre espaço para melhorar. Queremos uma cidade inclusiva, a todo o tempo, e temos feito avanços nesse campo, nos últimos anos”, garantiu o autarca.