Orçamento de Azambuja cresce para os 34 milhões de euros em 2025

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, na reunião extraordinária realizada na quinta-feira, 5 de Dezembro, o orçamento municipal para 2025 no valor de 34 milhões de euros, quase 10 milhões de euros a mais do que o aprovado no ano anterior que foi de 23,2 milhões de euros. A proposta de orçamento para o próximo ano e Grandes Opções do Plano foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos eleitos do PS (três) e da CDU (1) e os votos contra do PSD (2) e voto vencido do Chega.

Ainda antes de apresentar a proposta, o presidente do município, Silvino Lúcio, alertou que a eventual descontinuidade de programas estruturais como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pode “exigir ajustes nos planos do município bem como a necessidade de cumprir compromissos com a descentralização de competências na Saúde, Acção Social e Educação que podem gerar custos inesperados”. O autarca socialista considerou ainda “insuficiente” as transferências para a descentralização de competências da administração central para o município, que orçam cerca de 3,8%, mais 129 mil euros do que no ano anterior.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.