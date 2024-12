Descentralização de competências reforça apoio social em Vialonga

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinou este sábado um protocolo com a Casa do Povo de Vialonga, que passa a apoiar 420 famílias com o rendimento social de inserção.

Também o Grupo Desportivo os Patuscos recebeu a cedência de uma sala desocupada, reforçando o apoio às suas actividades.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinou este sábado de manhã um protocolo no âmbito da acção social com a Casa do Povo de Vialonga. A instituição vai passar a apoiar 420 famílias com o rendimento social de inserção, uma responsabilidade que transitou da Segurança Social para as autarquias por causa da descentralização de competências.

No momento seguinte o Grupo Desportivo os Patuscos, de Vialonga, assinou o acordo de cedência de uma nova sala tendo em conta que o espaço não estava a ser usado a algum tempo pela associação de jovens local.

A assinatura dos protocolos decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vialonga.