Professores aposentados em 2024 homenageados pelo Município de Alenquer

O Município de Alenquer homenageou os professores que se aposentaram em 2024 após décadas de dedicação ao ensino público. Realizada nos Paços do Concelho, a iniciativa sublinhou o impacto significativo destes docentes na educação e formação de gerações de alunos nos Agrupamentos Escolares de Abrigada, Carregado e Damião de Goes.

A cerimónia decorreu na sala Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, numa antevisão ao Dia Internacional da Cidade Educadora, celebrado a 30 de Novembro, e conctou com a presença de professores, familiares e amigos. Para marcar a ocasião, cada professor foi agraciado com flores e uma recordação oferecida pelo município, como forma de reconhecimento pelos anos de empenho e pelos valores transmitidos, como civismo, pensamento crítico, humanismo e diversidade.

O presidente do Município de Alenquer, Pedro Folgado aproveitou para destacar o sentido de comunidade e o exemplo para a classe e para a população em geral. "Ao leccionar, passamos sempre um bocadinho de nós para os alunos, conseguir moldar pessoas e conseguir que elas possam ser alguém na vida. É muito gratificante rever antigos alunos e partilhar histórias. Endereço a minha homenagem a todos aqueles que abraçaram a profissão de professor numa escola", sintetizou numa cerimónia que também contou com a presença da vereadora com o pelouro da educação, Cláudia Luís.