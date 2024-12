Santarém aprova orçamento que garante mais investimento, menos impostos e menos dívida

O orçamento da Câmara de Santarém para 2025 é de 89,3 milhões de euros, mais quatro milhões face a 2024, num documento que “garante mais investimento, menos impostos e menos dívida”, segundo afirma o presidente da autarquia, João Teixeira Leite. “É um orçamento de concretização, acção e com dinâmica. Nós tivemos em foco as linhas de financiamento que já estavam garantidas pelo município, nomeadamente o Portugal 2030, o PRR e os financiamentos bancários que fomos aprovando ao longo de 2024 (…) É um documento ambicioso que garante mais investimento, menos impostos e menos dívida”, afirmou.

Segundo o autarca, o orçamento contempla o maior investimento de sempre em infraestruturas desportivas, com a construção da academia de futebol e com a requalificação de várias infraestruturas que vão “dotar o concelho de equipamentos desportivos de excelência”. Estão previstas várias intervenções como a colocação de relvado natural na Escola Superior da Agrária, a requalificação do campo da Ribeira de Santarém e a requalificação do campo de rugby.

Na regeneração urbana e espaço público, que segundo João Leite, é uma área “determinante para o orçamento de 2025”, está contemplada a requalificação da frente ribeirinha, com o objectivo de “rentabilizar o rio Tejo”, e a requalificação da Avenida Sá Carneiro, “projectos há muito aguardados e que pretendemos executar”. Na Saúde, o orçamento contempla 1,8 milhões de euros para a requalificação de 11 centros de saúde em várias freguesias, um investimento financiado pelo PRR que “vai dotar o território de excelentes condições para o serviço prestado na área da saúde”. Na Educação, cujo investimento é “contínuo e estratégico”, o orçamento prevê a requalificação de várias escolas, entre elas a escola básica de S. Bento, a escola básica de S. Salvador, a escola secundária Dr. Ginestal Machado e a escola E.B. 2,3 de Alcanede. O orçamento também procura “reforçar a atracção do investimento privado”, pelo que pretende “aprofundar a política de promoção do território, através da fixação de novas empresas”. “Queremos manter o caminho da concretização da estratégia de crescimento económico e social sustentado que temos vindo a desenvolver, através da criação de condições de atractividade de investimento para o nosso concelho”, disse o autarca.

O orçamento contempla ainda aumentos em várias áreas, nomeadamente na Cultura e protecção civil. Em 2025, a câmara vai fixar uma taxa de 0,01% do pagamento da Derrama para as empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil euros, fixando em 0,92% a taxa a pagar por aquelas que apresentam um volume de negócios superior, reflectindo, desta forma, uma diminuição face à taxa praticada no presente ano (-0,03%). O IRS mantém-se nos 4,5%, a mesma taxa que já vinha sendo cobrada. Segundo o presidente a autarquia tem vindo a praticar uma política “de taxas mínimas que permite às famílias e empresas poupanças na ordem dos três milhões de euros”. O orçamento foi aprovado por maioria, com o voto contra da vereadora do Chega.