Abrantes aprova 1 milhão e 128 mil euros para obras nas freguesias

A Câmara de Abrantes aprovou a atribuição de um montante de um milhão e 128 mil euros para distribuir pelas juntas de freguesia do concelho, visando a realização de diversas obras nos respectivos territórios, durante o ano de 2025. As intervenções acordadas entre o município e as juntas de freguesia contemplam requalificações de rede viária, arruamentos, criação de espaços de lazer, parques infantis, espaços verdes ou a reabilitação de edifícios públicos.

As verbas são atribuídas em função das prioridades identificadas pelos executivos de cada uma das freguesias, sendo as mesmas discutidas e articuladas entre todos os presidentes de junta e a câmara. O valor será distribuído da seguinte forma: 125 mil euros para Abrantes e Alferrarede; Aldeia do Mato e Souto recebem 88 mil euros; Carvalhal, Fontes, Martinchel, Rio de Moinhos e São Facundo e Vale das Mós têm uma verba atribuída de 80 mil euros; Bemposta, Mouriscas, Tramagal e São Miguel e Rossio contam com 90 mil euros; Alvega e Concavada levam uma verba de 95 mil euros; e o Pego 60 mil euros.

A proposta de celebração dos contratos administrativos e autorização da respectiva despesa carece de aprovação na próxima reunião da assembleia municipal, que se realiza a 29 de Dezembro. Iniciados em 2016, os contratos interadministrativos são uma modalidade que transfere apoio financeiro para as juntas de freguesia. Desde 2016, o valor de investimento do município nestes contratos ultrapassa já os 8 milhões de euros.