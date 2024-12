Autarcas de Mação unem-se contra as falhas nos serviços públicos do concelho

O descontentamento da população em relação à prestação dos vários serviços públicos no concelho de Mação foi um dos assuntos mais debatidos na última assembleia municipal. As últimas queixas prendem-se com as falhas e atrasos nos serviços dos correios em algumas freguesias do concelho, nomeadamente Carvoeiro e Ortiga. A situação levou mesmo Vasco Estrela, presidente da autarquia, a incentivar a aprovação de uma declaração de repúdio sobre a prestação dos serviços públicos em vários domínios. “Atrevo-me a fazer esta sugestão, que vai além da questão em particular dos serviços de correios, para que a autarquia na próxima reunião possa adoptar a mesma postura e criar-se uma voz que, em uníssono e activamente, reaja sobre a deficiente prestação de serviços públicos que tem sido prestada à população” disse.

Na sessão, os deputados César Dias (PSD) e Carla Loureiro (PS) reportaram sobre as constantes falhas e atrasos nos serviços de CTT, por vezes, superiores a três semanas. César Dias realça que, principalmente, nas freguesias do interior como o Carvoeiro, já ocorreram cortes de electricidade nas habitações, por alegadas faltas de pagamento, devido aos residentes não receberem as cartas com a informação. “A população tem demonstrado grande descontentamento. Há falhas na entrega de convocatórias médicas, análises e de exames. Lembrando também que muitos reformados recebem a sua reforma e pensões por vale postal, podendo estes atrasos, causar transtornos e limitações até no seu sustento”, lamentou.

Vasco Estrela referiu que a câmara apenas recebeu informação sobre os atrasos dos correios, por parte da Junta de Freguesia de Ortiga, que enviou uma carta para a entidade reguladora e para os CTT a manifestar desagrado. “Todas as reclamações que forem feitas, enviem para a câmara municipal para que possamos ter mais força para uma tomada de decisão conjunta”, sublinhou. “A situação é complexa e grave em vários serviços públicos. Se não fosse o regime de incentivos da contratação de médicos da câmara municipal, pela idade avançada dos profissionais que tínhamos, por esta altura não havia médicos em serviço no concelho. A segurança social, muitas vezes, funciona apenas com um trabalhador. Existe uma degradação dos serviços públicos, transversal a todo o país, que não é de agora e é denunciada todos os dias na comunicação social. Há uma reflexão a fazer, no concelho e no país, porque as pessoas pagam impostos a mais para o tipo de serviços que estão a receber e a Câmara Municipal de Mação, como é seu dever, vai defender os interesses da população”, garantiu Vasco Estrela.