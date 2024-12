Cristina Inácio Dias reeleita presidente do PSD Alenquer

Cristina Inácio Dias foi reeleita presidente da concelhia do PSD de Alenquer com 65% dos votos. As eleições decorreram no sábado, 7de Dezembro, sendo que a lista B ganhou com 31 votos contra 17 votos da lista A, encabeçada por Francisco Bento.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE