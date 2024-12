Mau estado das estradas na freguesia de Mouriscas é motivo de críticas

A comissão política concelhia da CDU de Abrantes realizou uma acção de propaganda em Mouriscas a manifestar a sua preocupação com “a situação precária das infraestruturas rodoviárias na freguesia, que se encontra, há muito, descurada e sem resposta adequada”. Para o partido um dos grandes problemas problemas da freguesia é a Estrada Nacional 358, que liga a saída da A23 até à escola das Mouriscas. “Esta via, essencial para a circulação e segurança da nossa população, encontra-se sem marcações visíveis no pavimento e sem iluminação adequada, colocando em risco todos os que a utilizam. A ausência de visibilidade torna-a perigosa, especialmente em períodos nocturnos ou de condições atmosféricas adversas, sendo esta uma situação inaceitável para a nossa comunidade”, lê-se em comunicado, acrescentando que há várias outras estradas que, apesar de terem sido intervencionadas, encontram-se com obras incompletas e sem novo pavimento.

“Estas vias apresentam buracos e condições de degradação que comprometem não só o conforto, mas a dignidade de quem por lá passa. Em particular a estrada a partir do Largo Dr. João Gualberto Santana Maia, onde estão localizados serviços fundamentais, como supermercados, uma panificadora e o espaço multiusos, além da Rua Professor Doutor Manuel Marques Esparteiro”, lê-se.