Marisa Simão, 32 anos, é a nova vereadora do Chega na Câmara de Salvaterra de Magos e estreou-se na reunião de executivo de 4 de Dezembro. Marisa Simão assume a vereação cerca de dois meses depois da anterior vereadora do Chega, Helena Lino, e da sua substituta, Maria Júlia Brauth, renunciarem aos mandatos. Também o líder de bancada e deputado na assembleia municipal, Diamantino Pedro, renunciou. O eleito do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, continua sem aparecer nas reuniões e o orçamento municipal para 2025 foi votado sem oposição no órgão autárquico.

“Vimos, após ponderação e na qualidade de eleitos autárquicos em Salvaterra de Magos, comunicar a todos que renunciámos aos nossos respectivos lugares de autarcas. Esperamos que a nossa saída sirva para que a nova concelhia escolhida pela distrital, agora com autarcas que lhes são mais próximos, possa neste último ano de mandato fazer um caminho que os ajude a ganhar as próximas autárquicas”, lia-se no comunicado dos autarcas do Chega que renunciaram ao mandato, onde agradeciam “a todos os que confiaram em nós neste caminho”.