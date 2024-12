Presidente da concelhia do PS assume que quer ser candidato à Câmara da Chamusca

O presidente da concelhia do Partido Socialista (PS) da Chamusca afirma estar disponível para ser o candidato do partido às próximas eleições autárquicas, que se devem realizar em Outubro de 2025. A informação foi partilhada com O MIRANTE por militantes da concelhia que marcaram presença no jantar do PS onde Nuno Mira discursou. Contactado por O MIRANTE, o actual presidente da concelhia confirmou a sua disponibilidade, salientando que, da mesma forma que assume a vontade em ser candidato a presidente da autarquia, também apoia quem a comissão política escolher como candidato. As eleições internas deverão decorrer em Janeiro de 2025.

No jantar que se realizou na Carregueira, no restaurante Carcavelo, estiveram mais de seis dezenas de militantes do partido. Segundo as nossas fontes, que preferiram não ser identificadas, o líder da concelhia lamentou durante o seu discurso alguns ataques pessoais e ofensas que lhe têm sido dirigidos desde que foi eleito, com o apoio da grande maioria dos militantes, o presidente da comissão política. Questionado por O MIRANTE, Nuno Mira não adiantou a quem se estava a dirigir, acrescentando que “nesta altura é importante o partido estar unido de forma a devolver ao PS da Chamusca o dinamismo, a envolvência e a participação que os militantes merecem”.

Nuno Mira, de 33 anos, formado em Gestão, trabalha actualmente na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Trabalhou na RSTJ (antiga Resitejo), no Eco Parque do Relvão, e foi líder de bancada do PS na Assembleia Municipal da Chamusca e vice-presidente da Juventude Socialista do distrito de Santarém. Nuno Mira também foi adjunto do gabinete de apoio ao presidente da Câmara da Chamusca.