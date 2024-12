Luís Gomes, vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Salvaterra de Magos, não tem comparecido nas reuniões do executivo por razões profissionais e o partido não o tem substituído.

Vereador do BE em Salvaterra de Magos falta às reuniões de câmara há dois meses

O vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Salvaterra de Magos, Luís Gomes, está ausente das reuniões de executivo há pelo menos dois meses, não tendo votado o orçamento municipal para 2025. Em causa está uma mudança em termos profissionais e o facto de a instituição para a qual trabalha actualmente, no distrito de Lisboa, e que prefere não mencionar, nunca ter tido “um caso destes”. Luís Gomes garante a O MIRANTE que está a tratar de poder voltar a participar nas reuniões por videoconferência e espera conseguir participar na última deste ano, a 18 de Dezembro.

Recorde-se que a Câmara de Salvaterra de Magos dá a possibilidade aos vereadores de participarem nas reuniões à distância, na impossibilidade de estarem presentes. Trata-se do único município da área de abrangência de O MIRANTE a fazê-lo desde que acabou a pandemia da Covid-19. Luís Gomes diz ter tentado fazer-se substituir pela número dois da lista, mas que “a estrutura está a adaptar-se e iriam experimentar a ver se corria bem”, uma vez que tem de ser substituído nas suas funções se a reunião demorar muito tempo, explica.

Luís Gomes é licenciado em Sociologia e mestre em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos. Foi funcionário do Bloco de Esquerda durante duas décadas e estava associado à Assembleia da República com tarefas no distrito de Santarém. Saiu com os “maus resultados” e está inserido no mercado de trabalho desde então, tendo ainda feito um ano de “reciclagem de conhecimentos” antes de voltar à área do social. Reconhece que não foi a melhor altura para a mudança, mas que foi uma oportunidade profissional que surgiu.

Marisa Simão é a nova vereadora do Chega

Também o Chega não votou o orçamento municipal para 2025, deixando a maioria socialista à vontade. Helena Lino e a sua substituta Maria Júlia Blauth renunciaram aos seus mandatos e só na última reunião camarária, de 4 de Dezembro, o Chega apresentou um rosto – Marisa Simão, de 32 anos.