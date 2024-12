Voto de qualidade de Paulo Barroca aprova orçamento para 2025 na Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

O voto de qualidade exercido pelo presidente da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Paulo Barroca, eleito da Coligação Nova Geração (CNG), fez com que o orçamento para 2025 fosse aprovado.

Ontem à noite, na reunião da assembleia de freguesia, a bancada independente AIPMF, Chega e CDU votaram contra o orçamento. O Bloco de Esquerda absteve-se e a CNG votou favoravelmente o que gerou um empate no momento da votação. “Vou usar do voto de qualidade e ir no sentido de voto da minha bancada”, disse Paulo Barroca.

Para o próximo ano, a Póvoa de Santa Iria e o Forte da Casa vai ter um orçamento de 2 milhões e 166 mil euros, o que representa um aumento de 2% em relação a 2024. As despesas com pessoal levam grande parte da fatia do orçamento com 1 milhão 581 mil e 300 euros.

Nos planos de investimento para 2025, que incluem propostas do Bloco de Esquerda, CDU e Coligação Nova Geração, estão as obras na sede da junta de freguesia na Póvoa de Sta. Iria, a abertura do balcão espaço cidadão no Forte da Casa, a substituição de uma viatura que está em fim de vida, a implementação do Orçamento Participativo Jovem e novamente a construção de um parque canino na Póvoa, que ainda não tem terreno definido, e o do Forte da Casa que tem obra a arrancar em breve e com terreno já vedado.

