Apoio de 914 mil euros para o associativismo em Abrantes em 2025

O município de Abrantes, no âmbito do programa FinAbrantes, vai apoiar 156 candidaturas de projectos associativos, para 2025, num valor total de 913.198.167 euros. A proposta foi apresentada com base na avaliação da equipa técnica do programa para projectos no âmbito do desporto, cultura, juventude, área social, eventos e investimento. O presidente Manuel Valamatos (PS) realça tratar-se de um apoio que salienta a importância e relevância do associativismo no concelho e na vida da comunidade.



O vereador Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) deixou o agradecimento e reconhecimento da importância do tecido associativo para a cidade e para o concelho, deixando no entanto um desafio à maioria socialista. “Gostava que ficasse um desafio, para reflexão futura, sobre o maior envolvimento da oposição nestas tomadas de decisão, porque de alguma forma podemos contribuir para isto”, afirmou, questionando ainda sobre as candidaturas excluídas, dizendo não entender o motivo pelos critérios nem pelos fundamentos nos documentos recebidos. Manuel Valamatos explicou que a análise das candidaturas é absolutamente técnica, uma vez que entram centenas de candidaturas que têm de ser avaliadas pelos técnicos competentes das áreas, com base no regulamento existente.



Apesar de concordar com a importância e relevância das associações para o concelho e para a comunidade, o vereador Vítor Moura (PSD) acredita que o apoio não é tão significativo como o ênfase que Manuel Valamatos lhe deu. “É indiscutível a importância do papel das associações e mesmo por isso é que me parece que o apoio não tem assim tanto significado e acaba por ser semelhante ao do ano passado. Se analisarmos o orçamento de 2024 de 50 milhões e que o apoio já rondava o 900 mil euros e olharmos para os 62 milhões do orçamento de 2025, o apoio não teve um aumento assim tão significativo”, atirou Vítor Moura.



“Mesmo para um município com orçamento de 62 milhões, um milhão de euros para o tecido associativo é manifestamente a razão da responsabilidade que temos e da importância que reconhecemos ao tecido associativo”, retorquiu o presidente. A vereadora Celeste Simão (PS) aproveitou as afirmações de Vítor Moura, para esclarecer que a análise técnica do valor de apoio é feita mediante os critérios dos projectos apresentados. “Fico incrédula com as afirmações do senhor vereador. Nós não mandamos nos projectos de candidatura que são enviados, avaliados e financiados com base no que é requerido nessa candidatura”, considerou a vereadora.