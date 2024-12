Câmara de Abrantes e juntas de freguesia colaboram na área dos transportes escolares

A Câmara Municipal de Abrantes assinou cerca de 170 mil euros em contratos interadministrativos para a realização dos transportes escolares com as Juntas de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, Alvega e Concavada, Bemposta, Carvalhal, Mouriscas, Rio de Moinhos e Tramagal para o ano lectivo 2024/2025.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, agradeceu às juntas de freguesias envolvidas. “Temos vindo a aumentar os valores ao km de apoio para estes transportes e nos últimos cinco anos, colocámos ao serviço da comunidade quase um milhão de euros para os transportes das nossas crianças”, salientou o autarca. “Temos de criar as mesmas possibilidades para os alunos que estão mais longe dos centros”, destacou Manuel Valamatos acrescentado que “as juntas de freguesia fazem um trabalho verdadeiro de proximidade com as famílias”.

Simultaneamente com os contratos interadministrativos, o município tem vindo a apoiar a compra de novas carrinhas, pelas juntas de freguesia, para que, desta forma, possam ter uma frota bem preparada para este transporte. Desde 2019, o município, em função das necessidades das próprias freguesias, apoiou já as freguesias de Bemposta (duas carrinhas), Abrantes e Alferrarede (duas carrinhas), Tramagal, Mouriscas e Carvalhal. Manuel João Alves, presidente da Junta de Freguesia da Bemposta, valorizou a importância deste serviço de transportes escolares, “nomeadamente para as crianças que estão mais isoladas”. O serviço inclui também as deslocações às consultas do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral e às consultas de rastreio visual e auditivo, provas de aferição entre outras actividades.