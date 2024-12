Nova escola superior de Abrantes no Fundo de Transição Justa

A Câmara Municipal de Abrantes anunciou a aprovação de uma candidatura ao Fundo de Transição Justa (FTJ) para a requalificação da Escola Superior de Tecnologia (ESTA), num investimento na ordem dos oito milhões de euros. “Sempre olhámos para o Fundo de Transição Justa (FTJ) como um mecanismo financeiro capaz de deixar também aqui uma marca em Abrantes e na região do ponto de vista público, e o dinheiro que o FTJ tem para apoiar as empresas é muito importante para criar novos postos de trabalho, para mitigar verdadeiramente o impacto do encerramento [da central] do carvão”, disse à Lusa o presidente do município, Manuel Valamatos.

A autoridade gestora do Programa Regional do Centro (Centro2030) anunciou que iria submeter à Comissão Europeia (CE) a candidatura à criação da futura ESTA, no âmbito do FTJ e das compensações económicas e sociais decorrentes do encerramento, em 2021, da central a carvão no Pego. “Prosseguimos este caminho há muito tempo, desde o dia do encerramento da central a carvão, desde o dia em que percebemos que iria haver um fundo financeiro para a mitigação do impacto do encerramento do carvão. Desde essa altura percebemos que tínhamos de trabalhar de forma intensa para conseguir os melhores resultados para o território”, disse o autarca, apontando para o próximo Janeiro o lançamento do concurso da obra.

“Temos o projecto terminado, estamos (…) a reunir condições para que, na primeira reunião de câmara de Janeiro possamos aprovar o lançamento da empreitada da nova Escola Superior de Tecnologia”, declarou. Sublinhando que o anúncio da aprovação do investimento decorre no ano em que a ESTA cumpre 25 anos, em instalações provisórias, Valamatos apontou ao “tempo bastante de maturidade, do ponto de vista científico e pedagógico” (…) para que novas oportunidades se possam lançar e novos desafios sejam colocados com as futuras condições infraestruturais.

A proposta visa agregar todas as valências da ESTA, que actualmente se encontram dispersas em vários edifícios no centro da cidade, no TagusValley – Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, num projecto que quer “reabilitar e juntar espaços que estão disponíveis para formação profissional”.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e a autarquia, que anunciaram uma candidatura conjunta, querem dotar “o Médio Tejo de instalações adequadas e cursos superiores que possibilitem formação especializada através de capacitação destes ex-activos [da central do Pego] para novas actividades e ajudem a captar, fixar pessoas e criar emprego”. O presidente da Câmara de Abrantes lembrou que “o encerramento da Central Termoelétrica a carvão deixou um rasto de perda significativa na economia” local e regional, que estimou em “muitos milhões de euros”, tendo defendido que “uma das formas de mitigar os prejuízos para toda a região será, seguramente, através do ensino superior, da capacitação de pessoas, do conhecimento, da ciência e da tecnologia”.