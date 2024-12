Vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo suspende mandato

Autarca socialista deixa funções no município para abraçar desafio profissional no sector privado

O vereador do PS Nuno Russo vai pedir a suspensão do mandato para abraçar um desafio profissional no sector privado, anunciou o próprio na reunião do executivo desta segunda-feira, 16 de Dezembro.

Nuno Russo foi um dos dois eleitos socialistas que assumiram pelouros no início do mandato, no âmbito do acordo de governação com o PSD, partido que ganhou as eleições em 2021.

Nuno Russo tinha diversos pelouros à sua responsabilidade, ligados ao ambiente, agricultura, mercados, canil e gatil, entre outros.

Notícia mais desenvolvida na próxima edição semanal.