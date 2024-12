Conselho Municipal de Segurança de Azambuja tomou posse

Tomaram posse na manhã de terça-feira, 17 de Dezembro, no salão nobre dos Paços do Concelho, os membros que compõem o Conselho Municipal de Segurança do concelho de Azambuja. São eles: o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, a vereadora com os pelouros da Segurança e Protecção Civil, Ana Coelho, a presidente da Assembleia Municipal de Azambuja, Vera Braz, o presidente da Junta de Alcoentre, António Morgado, o presidente da Junta de Aveiras de Baixo, José Martins, o presidente da Junta de Aveiras de Cima, António Torrão, o presidente da junta de Azambuja, André Salema, o presidente da Junta de Vale Paraíso, Sérgio Alexandre, o presidente da Junta de Vila Nova da Rainha, Bruno Borda d'Água, o presidente da União de Freguesias, José Avelino, a procuradora Cátia Pessoa, em representação do Ministério Público, os comandantes dos postos da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiras de Cima e de Azambuja, o coordenador municipal da Protecção Civil, Nuno Fonseca, o comandante dos Bombeiros de Alcoentre, Eifel Garcia, a comandante dos Bombeiros de Azambuja, Thais Freixo, o coordenador da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, Pedro Vieira, José Batalha, em representação das IPSS, André Tiago em representação das associações culturais, Lourença Simões, em representação dos agrupamentos de escolas, Cristina Martins da ACISMA e Marta Godinho em representação da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

“Finalmente estamos todos aqui a tomar posse e isto é um enorme orgulho e privilégio. Agradeço a todos a partir de agora começarmos efectivamente a trabalhar e a tomar as decisões que temos a tomar no que diz respeito às matérias de segurança no concelho”, afirmou a vereadora com a pasta da Segurança, Ana Coelho. O presidente do município destacou a importância do Conselho de Segurança, “que nos tempos que correm bastante falta faz”.