Manuel Afonso vai reassumir pelouros na Câmara de Santarém vinte anos depois

Vereador socialista Nuno Russo pediu a suspensão do mandato no executivo municipal de Santarém e abriu portas ao regresso do camarada Manuel Afonso a funções executivas no município, vinte anos depois de ter sido vice-presidente.

O vereador da Câmara de Santarém Manuel Afonso (PS), até aqui sem funções executivas, vai assumir pelouros em resultado da suspensão de mandato pedida pelo vereador socialista Nuno Russo, que entra em vigor a 1 de Janeiro.

O acordo de governação entre PSD e PS vai manter-se nos meses que restam até final do mandato, tendo os dois partidos acertado agulhas após ser conhecida a saída do executivo de Nuno Russo, que vai abraçar um novo desafio profissional no sector privado.

Manuel Afonso, até agora sem pelouros, foi vice-presidente da câmara no último mandato de governação socialista, entre 2002 e 2005, e vai fazer dupla com Nuno Domingos como eleitos do PS com funções executivas. Para completar a bancada socialista no executivo entra Liliana Ramos, que já era presença regular em reuniões do executivo substituindo autarcas do seu partido. Não vai ter pelouros, tal como a outra vereadora do PS, Sofia Martinho.

Entre os pelouros que Nuno Russo tinha à sua responsabilidade estavam os da Agricultura e Florestas, Feiras e Mercados, Qualificação dos Espaços Verdes e Espaço Público, Ambiente e Recursos Hídricos, Protecção Animal, Higiene Pública e Veterinária e PDM, este partilhado com a vice-presidente Beatriz Martins (PSD). Muitos deles devem ficar agora sob alçada de Manuel Afonso.