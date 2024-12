PCP e PSD trocam acusações sobre praga de jacintos no rio Sorraia

O Governo anunciou uma intervenção no Rio Sorraia, após ter sido alvo de críticas por parte do PCP, que, em Julho, denunciou a exclusão deste rio de um plano de recuperação ambiental financiado por um fundo de 1,8 mil milhões de euros.

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP considera que a decisão confirma a justeza da sua denúncia, mas alerta que é preciso concretizar as soluções para um problema que, diz, tem sido sucessivamente adiado.

O PCP recorda que as questões ambientais no Rio Sorraia e a problemática dos jacintos ganharam visibilidade com as mobilizações populares de 2019 e 2020. A Câmara Municipal de Benavente (CMB), liderada pela CDU, desenvolveu um processo de contactos com o anterior Governo socialista e entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), culminando num plano de intervenção incluído no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (RH5A) para 2022-2027, com um custo estimado de 5,1 milhões de euros.

No entanto, o PCP sublinha que o novo Governo PSD/CDS anunciou em Julho um plano de recuperação de rios no valor de 11 milhões de euros que, inicialmente, deixava o Sorraia de fora, situação que levou à sua denúncia pública e a acções na Assembleia da República.

Após críticas, o Governo reuniu-se com os presidentes das câmaras de Benavente e Coruche, tendo posteriormente anunciado a inclusão do Rio Sorraia no plano de intervenções.

A Comissão Concelhia do PCP frisa que a sua luta e o trabalho da CDU foram determinantes para que o Sorraia não continuasse esquecido e sublinha que só com pressão e mobilização popular se alcançam mudanças.

Recorde-se que, também em comunicado, o PSD de Benavente reivindicou um papel activo na sensibilização para a urgência desta intervenção, acusando o PCP e o PS de inacção ao longo dos últimos anos. Ricardo Oliveira, deputado do PSD na Assembleia da República e membro da Assembleia Municipal de Benavente, e Sónia Ferreira, vereadora na autarquia, destacaram os esforços realizados desde o Verão junto da ministra do Ambiente para garantir uma solução concreta para o rio.

O PSD criticou ainda as acções do PCP e do PS, acusando ambos os partidos de negligência e de aproveitamento político da situação. “Após anos de abandono por parte do PCP e do PS, é o PSD que está a devolver a esperança à população e a dar uma nova vida ao Rio Sorraia”, sublinhou Luís Feitor, presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Benavente, num comunicado divulgado esta semana.