CDU de Alenquer acusa PS de enganar a população após executivo dar luz verde ao aumento da água

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou na segunda-feira um aumento de 4,66% nas tarifas de abastecimento de água e saneamento para 2025, valores cobrados pela empresa Águas de Alenquer, S.A. (ADA).

A CDU votou contra e emitiu um comunicado onde acusa o PS de enganar os alenquerenses, sacrificando os interesses da população em prol da sua permanência no poder.

A CDU recorda que em Junho deste ano já havia sido aprovado um aumento tarifário no âmbito do terceiro aditamento ao contrato de concessão com a ADA. Na altura, o aumento foi criticado pela bancada do PS na Assembleia Municipal de Alenquer, que pressionou o executivo camarário a celebrar um memorando que deveria, segundo o deputado municipal socialista João Nicolau, “encontrar um mecanismo que permita alcançar uma redução das tarifas por via da partilha de ganhos resultante do investimento na rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais que venha a ser realizado pelo Concedente de forma a manter a operacionalidade da rede após término da concessão”.

A CDU denunciou, desde o início, que o memorando não garantiria qualquer redução ou manutenção das tarifas praticadas pela empresa, considerando-o apenas um instrumento para gerir as tensões internas no PS. “Menos de seis meses depois, o resultado está à vista”, afirma a CDU apontando que o memorando apenas serviu para criar falsas expectativas entre os munícipes.

A proposta de aumento tarifário vai ser ainda submetida à votação da Assembleia Municipal de Alenquer.

