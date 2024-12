Carregado e Cadafais com orçamento de 1,2 Milhões para 2025

A Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais aprovou um orçamento de 1 milhão e 200 mil euros para 2025. Deste valor, 1 milhão e 44 mil euros ascende a despesa corrente (fixa) e 155 mil euros para investimento. As despesas com pessoal rondam os 34% e a autarquia não tem dividas nem empréstimos.

O orçamento mereceu o elogio da eleita do CDS-PP, Glória Severino. “Este ano vejo com agrado a mexida em algumas rubricas no sentido de melhorar. Este orçamento demonstra preocupação em executar”, disse.

O eleito do PCP, Carlos Areal, considera que os valores que a freguesia recebe são insuficientes para fazer face às carências que tem e que o Carregado merecia mais.

De acordo com o presidente da junta (PS), José Martins, as relações com a Câmara de Alenquer (PS) não são as mais fáceis, mas para o futuro existe uma visão conjunta do que poderá vir a acontecer. “Temos 3 milhões de euros aprovados para investir no caminho pedonal da freguesia e existem mais verbas que poderão vir a ser alocadas à Quinta do Lains”, garantiu.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE