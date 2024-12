Cristina Inácio mantém-se como presidente do PSD de Alenquer enquanto se aguarda a decisão sobre a impugnação das eleições internas apresentada pela Lista A. José Bernardo Nunes, presidente da Distrital do PSD Oeste, reforça que a liderança permanece em funções para assegurar o normal funcionamento do partido.

Distrital do PSD Oeste confirma Cristina Inácio como líder do PSD em Alenquer

O presidente da comissão política distrital do PSD Oeste, José Bernardo Nunes disse a O MIRANTE que para todos os efeitos, Cristina Inácio, que venceu as eleições internas no PSD de Alenquer, está em funções enquanto presidente da comissão política concelhia. Recorde-se que a lista A, encabeçada por Francisco Bento, impugnou o acto eleitoral.

José Bernardo Nunes explica que as queixas foram entregues ao concelho de jurisdição do partido, mas enquanto o caso não tem um desfecho Cristina Inácio é para todos os efeitos a presidente da Comissão Política Concelhia de Alenquer até porque “é preciso continuar a trabalhar, as coisas não param”, vincou.

O actual vereador do PSD na autarquia de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, disse ao jornal que a sua posição é neutra face a Cristina Inácio e Francisco Bento, apesar deste último apoiar o seu nome para ser candidato à câmara de Alenquer nas autárquicas de 2025.

Oficialmente o PSD de Alenquer ainda não apresentou publicamente nenhum candidato, mas de acordo com os estatutos do partido o nome pode ser decidido até Março de 2025. Nuno Miguel Henriques já tinha dito em entrevista a O MIRANTE que está disponível para voltar a ser o rosto à câmara em Alenquer.