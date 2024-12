Trincão Marques e Luís Silva são os nomes do PS para candidatura à Câmara de Torres Novas

Socialistas de Torres Novas elegem o candidato à câmara municipal no início do próximo ano, com as sondagens internas a dar a vitória a José Trincão Marques, que afirma a O MIRANTE estar a ponderar se avança. Luís Silva não deita a toalha ao chão e diz que vai votos.

Os militantes socialistas de Torres Novas vão escolher no início de Janeiro o candidato oficial à Câmara de Torres Novas e, para já, estão em cima da mesa os nomes do actual presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques e do vice-presidente do município, Luís Silva. O MIRANTE sabe que já foi realizada uma sondagem interna, com mais um nome, o da vereadora Elvira Sequeira, que deu a vitória a Trincão Marques e atirou Luís Silva para o último lugar.

Contactado pelo nosso jornal, o presidente da comissão política do PS de Torres Novas confirma a informação e resultados da sondagem interna, vincando que caberá à concelhia votar o candidato. Francisco Dinis adiantou ainda que Elvira Sequeira já se terá distanciado da corrida, o que leva a crer que a votação será entre os outros dois nomes que constaram na sondagem. No entanto, ressalvou, poderá surgir alguém ou algum destes “dar um passo atrás”.

