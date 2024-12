Habitação e Educação fazem aumentar orçamento da Golegã para 2025

O orçamento da Câmara Municipal da Golegã para 2025 duplica face ao deste ano, atingindo os 26 milhões de euros, com destaque para as áreas da Habitação e Educação, disse o presidente da autarquia, António Camilo. “O orçamento subiu bastante por causa da Habitação e da Educação, onde vamos realizar uma série de investimentos com a ajuda dos fundos comunitários”, disse o autarca à Lusa.

No sector da Habitação serão construídos 52 fogos para arrendamento a custos controlados nas freguesias de Azinhaga, Golegã e Pombalinho, bem como está prevista a construção e reabilitação de 49 unidades de habitação social. Na área da Educação, a autarquia assinou um contrato de 1,8 milhões de euros para a segunda fase da reabilitação da Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia. Esta fase prevê a requalificação dos blocos C e D, do pavilhão desportivo, do campo de jogos, do espaço exterior e de todo o mobiliário escolar.

Segundo o presidente da câmara, a Habitação e a Educação representam 75% do orçamento, mas sublinhou outros investimentos “prioritários”, como a remodelação do sistema de abastecimento de água e saneamento nas freguesias de Azinhaga e Pombalinho, bem como a requalificação das estações elevatórias. A modernização das estradas locais e da Estrada Nacional 365, que liga a Golegã ao Pombalinho, é também uma prioridade para o executivo. Nos sectores da Cultura, Juventude e Desporto, está prevista uma dotação de 1,2 milhões de euros. Já no âmbito do Turismo, o autarca afirmou que o orçamento contempla um conjunto de investimentos “estratégicos” numa área, “que tem crescido e cujo investimento tem tido o seu retorno”. Quanto à política fiscal, o executivo vai baixar o IMI para 0,34%, “com o objectivo de atingir, nos próximos cinco anos, a taxa mínima”.

O orçamento, que será submetido à assembleia municipal no dia 19 de Dezembro, foi aprovado no dia 29 de Novembro e contou com os votos favoráveis dos três vereadores do Movimento “2021 é o ano”, e com a abstenção dos dois vereadores do PS.