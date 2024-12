Orçamento do Entroncamento revela falta de soluções para a gestão da cidade

O vereador social-democrata, Rui Madeira, justificou a abstenção do PSD na votação do Orçamento do Entroncamento para 2025 por se tratar de um documento que revela “falta de soluções para a gestão da cidade” e onde são ignorados “diversos, e por vezes graves, problemas nas áreas da segurança, da educação, do desporto, da juventude, da limpeza urbana, dos espaços verdes, do comércio, turismo, empreendedorismo”.

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por maioria o orçamento para 2025, no valor de 43,5 milhões de euros, mais 8,6 milhões comparativamente ao ano em curso, com 26 milhões destinados a investimento. O presidente da câmara, Jorge Faria, destacou à Lusa a reabilitação e ampliação da Escola Secundária, as obras na Escola Sophia de Mello Breyner Andresen, a conclusão da Estratégia Local de Habitação (construção de 120 habitações e reabilitação de outras 64) e a construção das novas oficinas municipais, entre outras. O sistema de videovigilância e intervenções na rede viária, arruamentos, estacionamentos e passeios, são outras das obras referidas pela autarquia.

Para a área da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social a verba inscrita no orçamento é de 3,1 milhões. Em 2025, o município vai manter as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,30% para os prédios urbanos, 5% da participação de IRS e 1,5% da Derrama a cobrar às empresas sobre o lucro tributável, mantendo a possibilidade de redução ou isenção associada à criação de postos de trabalho. O documento foi aprovado com os votos favoráveis dos três eleitos do PS, três abstenções do PSD e o voto contra do vereador independente (que foi eleito pelo Chega).