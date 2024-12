Vereador Nuno Russo sai da Câmara de Santarém e Manuel Afonso assume pelouros

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo (PS) pediu a suspensão do mandato para abraçar um desafio profissional no sector privado, anunciou o próprio na reunião do executivo de segunda-feira, 16 de Dezembro. A decisão entra em vigor no final deste ano. Nuno Russo foi um dos dois eleitos socialistas que assumiram pelouros no início do mandato, no âmbito do acordo de governação entre PS e PSD, partido que ganhou as eleições em 2021. A sua saída abre portas ao regresso de Manuel Afonso (PS) a funções executivas na autarquia, ele que foi vice-presidente no último mandato de governação socialista, entre 2002 e 2005. Até agora era vereador sem pelouros.

Entre os pelouros que Nuno Russo tinha à sua responsabilidade estavam os da Agricultura e Florestas, Feiras e Mercados, Qualificação dos Espaços Verdes e Espaço Público, Ambiente e Recursos Hídricos, Protecção Animal, Higiene Pública e Veterinária e PDM, este partilhado com a vice-presidente Beatriz Martins (PSD). Muitos deles devem ficar sob alçada de Manuel Afonso.

Nuno Russo emocionou-se quando anunciou a suspensão de mandato, agradeceu a confiança depositada nele, deixou palavras de gratidão ao vereador Nuno Domingos pelo companheirismo e amizade, e desejou boa sorte ao executivo para o que resta de mandato. Disse ter vivido uma “experiência muito enriquecedora”, num trabalho que teve as suas “falhas, erros e omissões”, mas manifestou a convicção que deixa a Câmara de Santarém melhor do que a encontrou nas áreas que tutelou politicamente. Uma observação que mereceu a concordância do presidente João Leite (PSD), que desejou felicidades pessoais e profissionais a Nuno Russo, tal como os vereadores Alfredo Amante (PSD), Nuno Domingos (PS), Beatriz Martins (PSD) e Manuela Estêvão (Chega).

Engenheiro zootécnico, Nuno Russo, 48 anos, é quadro do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e do seu currículo conta-se uma passagem pelo Governo como secretário de Estado da Agricultura, em 2019 e 2020, tendo sido também Director Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, de 2010 a 2013.