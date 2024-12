Rute Miriam finta socialistas e avança com candidatura à Câmara de Arruda dos Vinhos

Rute Miriam Soares dos Santos, 46 anos, que foi durante oito anos vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, na altura eleita pelo Partido Socialista, é agora a cabeça de lista às próximas autárquicas por um movimento de independentes que agrega também o PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. Isto numa altura em que o actual presidente do município, Carlos Alves (PS), se posiciona para ser o provável candidato socialista à câmara.

A apresentação do movimento “Juntos por Arruda” aconteceu no dia 8 de Dezembro, no auditório municipal de Arruda dos Vinhos. Rute Miriam, recorde-se, militou no PSD até ter recebido o convite socialista para o projecto autárquico de André Rijo, que veio a ganhar a câmara em 2013. Rute Miriam foi vice-presidente do município até 2017 e depois num segundo mandato, de 2017 a 2021, tendo depois sido colocada em número três à câmara nesse mandato, tendo perdido a vice-presidência para Carlos Alves.

Falava-se há algum tempo de mal-estar entre Rute Miriam e alguns membros socialistas por causa dessa decisão. Viria depois a renunciar ao cargo evocando motivos profissionais, pouco antes de André Rijo ter saído para exercer funções no Parlamento.

A candidata nasceu em Arranhó e é licenciada em Sociologia. Foi oficial do Exército durante sete anos e mais tarde integrou a Polícia de Segurança Pública, onde assumiu funções técnicas no departamento de formação e investigação forense. Durante os anos em que foi eleita na câmara assumiu pelouros como a educação, protecção civil, saúde, cultura e acção social.

O novo movimento “Juntos por Arruda” diz querer transformar o concelho num território mais próspero, moderno, justo e unido, tendo garantido que a candidatura será baseada em valores de transparência, compromisso com os cidadãos e a criação de soluções inovadoras para os desafios locais.

“Quando fui eleita vice-presidente tomei decisões difíceis, porque era o que a realidade exigia de mim. Mas quando os valores que partilhava com as forças que me elegeram deixaram de se alinhar com os meus, escolhi um novo caminho. Não o fiz por conveniência, mas sim por convicção”, justificou Rute Miriam no seu discurso de apresentação.

“Acredito que juntos podemos fazer mais e faço-o com total liberdade para defender os valores com que me identifico e que me trouxeram até aqui e os interesses das pessoas que fazem desta terra a sua casa. Acreditamos numa governação que seja transparente, que preste contas e que esteja sempre ao lado das pessoas”, frisou. A candidata disse também querer cortar com o passado de decisões que “não têm o interesse dos arrudenses em conta” e abrir espaço para uma política de proximidade, “onde cada arrudense sinta que a sua voz é ouvida”.