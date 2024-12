Chega em Salvaterra de Magos absteve-se de apoios a associações e instituições

A nova vereadora do Chega na Câmara de Salvaterra de Magos, Marisa Simão, absteve-se na votação para atribuição de apoios aos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Centro de Bem-estar Social de Foros de Salvaterra, Clube de Trampolins de Salvaterra, Filarmónica de Muge e Associação Cultural e Musical de Salvaterra.



Os protocolos aprovados por maioria numa reunião em que o vereador do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, voltou a não comparecer nem foi substituído, visam, no caso dos bombeiros, atribuir 20 mil euros para a actividade corrente da associação, 17 mil euros para fazer face às despesas correntes inerentes ao funcionamento dos serviços e 34 mil euros para apoio complementar.



No caso do CBES dos Foros, o apoio de 50 mil euros irá servir para apoio nas obras de melhoramento no edifício do Centro de Dia e CATL, como pintura do exterior, muros e lavagem do telhado, substituição de janelas e portas de madeira por caixilharia em PVC, instalação de ares-condicionados, colocação de tectos falsos nos anexos e alpendre do centro de dia, obras de melhoramentos nos anexos, construção de uma churrasqueira e execução de algerozes no telhado. A obra tem um orçamento próximo dos 60 mil euros.



No que diz respeito ao Clube de Trampolins, o apoio de 5 mil euros destina-se ao trampolim adquirido no ano passado e respectivo equipamento de protecção, pelo valor total de 7 mil euros. Na música, no caso da Filarmónica de Muge, o apoio é de 9 mil euros para o ano de 2025, para apoio nas despesas inerentes às actividades correntes da associação. Para a Associação Musical de Salvaterra o apoio é igual, para o mesmo efeito.