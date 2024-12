Ourém aprova projecto para Loja do Cidadão e renovação do Terminal Rodoviário

O projecto de execução para a criação da Loja do Cidadão de Ourém e renovação do Terminal Rodoviário da mesma cidade foi aprovado na última reunião de câmara. O projecto visa instalar uma Loja do Cidadão que vai oferecer atendimento geral e especializado, abrangendo serviços da Autoridade Tributária (AT), Instituto de Segurança Social (ISS) e Instituto dos Registos e Notariado (IRN). A renovação do Terminal Rodoviário vai aproveitar o espaço livre a poente do actual edifício, garantindo uma infraestrutura modernizada e mais adequada às necessidades da população, informa o município em comunicado.

Com um investimento estimado de 4,763 milhões de euros, esta vai ser a única Loja do Cidadão no concelho de Ourém, respondendo a uma necessidade há muito identificada, uma vez que a mais próxima se encontra a mais de 25 km de distância. A localização central do edifício proposto, no coração da cidade, facilita o acesso dos 44.538 habitantes do concelho. O edifício onde vai ser instalada a Loja do Cidadão é de propriedade municipal, encontrando-se devoluto.

O projecto prevê a criação de espaços modernos e adaptados às necessidades dos cidadãos. A Loja do Cidadão vai contar com 11 postos de atendimento, integrados num ambiente digital e eficiente. O piso -1 vai ser destinado ao estacionamento. O edifício vai incluir também outros serviços complementares, como o Terminal Rodoviário renovado, uma praça pública, um café e três compartimentos cuja utilização vai ser definida futuramente.