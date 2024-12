Orçamento de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa passa com voto de qualidade do presidente

O voto de qualidade exercido pelo presidente da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Paulo Barroca, eleito da Coligação Nova Geração (liderada pelo PSD), permitiu que fosse aprovado o orçamento para 2025 da união de freguesias gerida pelo PS.

Na assembleia de freguesia de 12 de Dezembro, a bancada independente António Inácio Póvoa+Forte (AIPMF), Chega e CDU votaram contra o orçamento para o próximo ano. O Bloco de Esquerda (BE) absteve-se e o PS e a Nova Geração votaram favoravelmente, o que gerou um empate na votação. “Vou usar do voto de qualidade e ir no sentido de voto da minha bancada”, disse Paulo Barroca.

Para o próximo ano, a União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e o Forte da Casa vão ter um orçamento de 2 milhões e 166 mil euros, o que representa um aumento de 2% em relação a 2024. As despesas com pessoal levam grande parte da fatia do orçamento, com 1 milhão e 581 mil euros.

Na apresentação do documento a presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira (PS), sublinhou que este é um orçamento de continuidade dos compromissos assumidos pelo executivo.

Para a elaboração do orçamento a junta socialista recebeu e considerou as propostas da Nova Geração, BE e CDU, referindo que não recebeu qualquer sugestão do Chega nem do movimento independente. “A nossa bancada não entregou propostas para o orçamento porque já o fizemos e não foram contempladas, por isso desistimos”, justificou Rosa Barral da bancada independente.

OP Jovem e Espaço Cidadão com rubricas abertas

Nos planos de investimento para 2025 estão incluídas obras na sede da junta na Póvoa de Santa Iria, a candidatura para a abertura do balcão Espaço Cidadão, na delegação da junta no Forte da Casa, a substituição de uma viatura em fim de vida, a implementação do Orçamento Participativo Jovem e realização da assembleia de freguesia jovem e a criação de um gabinete de apoio psicossocial.

À semelhança dos orçamentos anteriores foram abertas rubricas para a construção de um parque canino na cidade da Póvoa, que ainda não tem terreno definido, e outro na vila do Forte da Casa que, segundo Ana Cristina Pereira, já tem terreno vedado para o efeito e a obra vai arrancar em breve. Foram ainda abertas rubricas para a instalação de mais papeleiras e abrigos de passageiros, para atribuição de galardões de mérito, para iniciativas no âmbito da semana da juventude, 64 mil euros para festas e celebrações de datas festivas e 12 mil euros para apoiar o movimento associativo.

A presidente da junta de freguesia, Ana Cristina Pereira reconheceu que a 13ª freguesia com mais população do país merecia um orçamento maior e que é urgente alterar o critério de atribuição de verbas. “Temos reclamado junto da ANAFRE. Não temos muita área, mas temos muitas pessoas. Existem muitas assimetrias nas freguesias do país”, finalizou.