António Rodrigues deixa cargo de vereador na Câmara de Torres Novas

O vereador do Movimento P’la Nossa Terra na Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, anunciou na reunião pública de 18 de Dezembro que vai apresentar a renúncia ao cargo que ocupa no executivo. Uma decisão que justificou confessando que não se sente bem e que “não tem sido fácil” ocupar o cargo de vereador da oposição por haver muitas decisões tomadas com as quais não concorda. “Voto contra, faço as minhas contestações, mas não me sinto bem”, disse, acrescentando que na rua as pessoas o associam “ao mau que a câmara tem”.

Antes do anúncio, no período antes da ordem do dia, António Rodrigues fez passar um vídeo, intitulado de “20 anos a construir”, no qual aparece em fotografias ao lado de figuras como António Guterres e José Sócrates nos tempos em que foi presidente daquele município, eleito pelo Partido Socialista (PS), e no qual exalta também a obra feita no concelho durante esse período. António Rodrigues chamou-lhe um vídeo de “agradecimento” a elementos que fizeram parte da sua equipa como o actual presidente, Pedro Ferreira, o vice-presidente, Luís Silva, Manuela Pinheiro e Mário Mota, que também aparecem em fotografias no vídeo.

Antes de sair da sala de reuniões, não participando já na votação das propostas agendadas, anunciou que se vai fazer substituir, frisando que o Movimento P’la Nossa Terra não se esgota em António Rodrigues e que se está a “despedir deste executivo” e não do “futuro, muito menos de Torres Novas”.

Descontrolo nos serviços de Urbanismo

Segundo fonte da autarquia, a renúncia de António Rodrigues poderá estar também relacionada com um episódio de descontrole nos serviços de Urbanismo que envolve funcionários daquela autarquia e um pedido do vereador para que fossem despachados processos particulares. Questionado por O MIRANTE sobre esta informação, o eleito independente entendeu não prestar quaisquer declarações, ressalvando que na reunião do executivo se enganou e que não vai renunciar mas suspender o mandato. Uma alteração que, assim sendo, deverá, de acordo com a lei, indicar o período de tempo abrangido pela suspensão e que permite que António Rodrigues possa retomar funções durante este mandato.