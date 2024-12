Novo PDM de Ferreira do Zêzere entra em vigor depois de 25 anos em revisão

A Câmara de Ferreira do Zêzere sublinhou a importância para o concelho da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal (PDM), cujo processo de revisão iniciou há 25 anos, tendo sido agora publicado em Diário da República. “O município de Ferreira do Zêzere vive um marco importante na sua história com a publicação da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) no Diário da República”, indica em comunicado a Câmara de Ferreira do Zêzere, tendo feito notar que a revisão “representa a concretização de um processo que se arrastava há 25 anos”.

Considerada “fundamental para o desenvolvimento de Ferreira do Zêzere”, o presidente da Câmara, Bruno Gomes (PS), afirmou, citado na nota informativa, que “esta revisão do PDM, não sendo perfeita, face ao desfasamento temporal, será determinante para desbloquear o acesso do município a novas tipologias de fundos comunitários”. Por outro lado, indica o autarca, apesar das limitações do novo PDM, o documento “desbloqueia decisões que estavam pendentes há vários anos, para empresas, munícipes e associações, incentivando investimentos e a fixação de população e negócios” no concelho.

Entre os aspectos mais significativos da revisão, Bruno Gomes destaca a alteração da tipologia de terrenos, dando como exemplo a reclassificação de aglomerados rurais, permitindo o aumento das oportunidades para novas construções. A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou, a 16 de Setembro deste ano, o Plano Diretor Municipal (PDM), cujo processo de revisão se iniciou há 25 anos, tendo o autarca local destacado “ganhos” com o documento, mas criticado a morosidade do processo. A nota informativa indica que o novo Plano Director Municipal de Ferreira do Zêzere entrou em vigor na quinta-feira, dia 12 de Dezembro, e que o mesmo marca o “início de uma nova fase para o concelho, reflectindo o empenho deste executivo em criar condições favoráveis para um futuro dinâmico e atractivo para todos os que vivem e investem em Ferreira do Zêzere”.