Orçamento da Chamusca para 2025 não gera consenso entre o executivo

O orçamento da Câmara Municipal da Chamusca para 2025 é de 23,8 milhões de euros, um aumento de sete milhões face a este ano. O documento foi aprovado em reunião camarária com os votos da maioria socialista, sendo que a vereadora da CDU, Gisela Matias, e o vereador do PSD/CDS-PP, Tiago Prestes, abstiveram-se.

Uma das maiores fatias do orçamento vai para o polémico arquivo municipal da Chamusca, que deverá custar mais de 1,5 milhões de euros, aparentemente sem financiamento garantido. Na área da Cultura e Valorização do Património, o documento contempla 2,1 milhões de euros para projectos como a construção do arquivo, a requalificação do centro de interpretação do Tejo e da cultura avieira e várias iniciativas de promoção cultural. Na área da Educação está prevista a conclusão da requalificação da escola secundária da Chamusca, um projecto de 4,4 milhões de euros.

A rubrica com maior investimento é a da coesão social, económica e territorial, com uma dotação de 4,5 milhões de euros. Este valor será aplicado na estratégia local de habitação. Para 2025, o executivo pretende construir também um pontão na localidade de Parreira, um projecto avaliado em 700 mil euros. No capítulo do empreendedorismo e fixação de emprego, o orçamento prevê a continuidade da Fábrica do Empreendedor, com uma dotação de 840 mil euros, e a requalificação do centro de incubação de artes e ofícios, no antigo Centro Regional de Artesanato. O Turismo tem previstos 1,6 milhões de euros para financiar projectos de valorização das áreas turísticas e rotas culturais, bem como infraestruturas de apoio ao turismo sustentável.

No que diz respeito aos impostos, o município decidiu manter a taxa de IMI nos 0,3% para prédios urbanos e, para apoiar as famílias, será aplicada uma redução fixa de IMI para agregados com dependentes a cargo (redução de 30 euros para famílias com um dependente, 70 euros para famílias com dois dependentes e 140 euros para famílias com três ou mais dependentes). Em relação à derrama, foi decidido manter a taxa de 1% sobre o lucro tributável sujeito a IRC, enquanto as empresas com um volume de negócios anual igual ou inferior a 150.000 euros estarão isentas desta taxa.