Paulo Queimado andou à briga com militante do PS por causa da sua vice-presidente

A última reunião da comissão política do Partido Socialista (PS) da Chamusca, que decorreu recentemente, ficou marcada por um desentendimento entre o actual presidente da câmara e um militante do partido que foi durante décadas funcionário da autarquia. Paulo Queimado e João Coutinho tiveram de ser separados por outros elementos do partido depois de trocarem vários insultos e de ficarem muito perto do confronto físico. As informações foram partilhadas com O MIRANTE por alguns militantes que estiveram na reunião e que classificaram o episódio como “vergonhoso e ridículo”.

Tudo começou depois da vice-presidente da Câmara da Chamusca, Cláudia Moreira, ter destacado algumas das coisas positivas que têm sido desenvolvidas pelo município, nomeadamente a criação de um gabinete de psicologia. Foi nessa altura que João Coutinho, que deixou de ser funcionário da autarquia recentemente por aposentação, não poupou nas palavras e referiu que a culpa dos funcionários do município da Chamusca precisarem de apoio psicológico é da postura e da forma como a vice-presidente os trata. Paulo Queimado não gostou das insinuações de João Coutinho e saiu em defesa de Cláudia Moreira, trocando vários insultos com o seu ex-funcionário.

A situação só não descambou para agressões físicas porque alguns dos elementos com mais peso e experiência política da concelhia do partido os separaram e acalmaram os ânimos. Segundo as nossas fontes esta não é a primeira vez que Paulo Queimado e João Coutinho trocam acusações e insultos, sendo que uma das últimas aconteceu quando Coutinho ainda era funcionário do município.

O MIRANTE contactou o presidente da concelhia do PS da Chamusca, Nuno Mira, que confirmou ter existido um desentendimento na reunião, embora tenha optado por não mencionar o nome dos protagonistas. O dirigente, que confirmou recentemente estar disponível para ser o candidato do partido à presidência da câmara municipal, lamentou a ocorrência deste tipo de situações no seio de um partido que deve estar unido em prol do desenvolvimento da Chamusca, “sem intrigas nem divisões internas”.