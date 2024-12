Desagregação das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra saudada pela CDU

A CDU de Coruche congratula-se com a desagregação da União das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, referindo, em comunicado, que esse desfecho, que ainda carece de aprovação pelo plenário da Assembleia da República, foi “fruto da luta das populações pela sua autonomia, que vem repor o mapa administrativo das freguesias no concelho de Coruche”.

A coligação liderada pelo Partido Comunista Português afirma que “passados mais de 10 anos do atropelo democrático sem paralelo, perpetrado pelo então governo da troika PSD/CDS, que se traduziu na extinção, contra a vontade das populações, das freguesias de Fajarda e Erra, agregando-as na União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial da Assembleia da República aprovou, finalmente, a proposta de desagregação das uniões de freguesias”.

A CDU considera que a reposição das freguesias de Fajarda e Erra “é um acto de inteira justiça e uma exigência democrática, uma vez que o processo de extinção não trouxe vantagens para as respectivas populações”. Para essa força política, a agregação de freguesias “resultou numa perda substancial de representatividade nos órgãos autárquicos e na proximidade com os seus eleitos, dificultando a capacidade de intervenção na resolução de problemas”.

“A luta foi longa, mas apesar dos obstáculos impostos por outras forças políticas quer nos órgãos autárquicos quer na Assembleia da República, os eleitos da CDU nunca desistiram e, graças à sua ação determinada que aliada à mobilização das populações, contribuíram decisivamente para este justo desfecho”, conclui a coligação PCP/PEV.