Director financeiro da Câmara de Santarém sai para a administração da ULS Lezíria

Hugo Costa deixou no final de 2024 a direcção do Departamento de Administração e Finanças da Câmara de Santarém, sendo substituído por Mário Salgueiro.

O director do Departamento de Administração e Finanças da Câmara de Santarém, Hugo Costa, cessou funções no município para assumir o cargo de vogal com a área financeira do novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Lezíria. Foi substituído na autarquia por Mário Salgueiro, quadro técnico superior do município. Esta transição foi objecto de uma publicação do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais, onde o autarca agradece a Hugo Costa pelo trabalho desenvolvido e deseja boa sorte ao seu sucessor.

“Foram 15 anos a liderar a equipa de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Santarém. Tem com as suas equipas e sob a liderança de vários executivos feito um trabalho notável. Inicia hoje funções como vogal financeiro do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (Hospital Distrital de Santarém). A bem de Santarém e da população em geral desejo as maiores felicidades no exercício das novas funções. Ao Dr. Mário Salgueiro que aceitou o meu convite para Director do Departamento Financeiro da CMS desejo um bom trabalho na certeza de que vamos continuar empenhados na gestão rigorosa dos recursos públicos”, escreveu o presidente da Câmara de Santarém.