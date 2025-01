Cooperativa Terra Chã: um refúgio de natureza e sustentabilidade na Serra dos Candeeiros

A aldeia de Chãos, situada no coração da Serra dos Candeeiros, é palco de um projecto singular que alia tradição, natureza e inovação: a Cooperativa Terra Chã. Fundada em 2001, a iniciativa nasceu do impulso do Rancho Folclórico de Chãos e dos habitantes locais, com o objectivo de preservar o património cultural da aldeia e promover o desenvolvimento sustentável da região. A Cooperativa Terra Chã é um exemplo vivo de como a união comunitária pode transformar uma aldeia. Desde a fundação do Rancho Folclórico em 1984, os habitantes de Chãos começaram a trabalhar para valorizar as suas tradições e partilhá-las com o mundo. Em 2001, a cooperativa foi criada para gerir o espaço cultural da aldeia e expandir as actividades. Desde então, várias iniciativas foram realizadas, como a abertura de um restaurante, a construção de um estábulo comunitário e a criação de uma central meleira para a produção de mel.

Em 2024, a cooperativa lançou o projecto Largo Terra Chã, um espaço pensado para contar a história da aldeia e promover o convívio e a troca de experiências. Este é apenas um dos muitos passos que a Terra Chã planeia dar. A força da Cooperativa Terra Chã reside na sua capacidade de envolver toda a comunidade em projectos que geram benefícios para todos. Desde as crianças, que aprendem sobre o ciclo do leite e a apicultura nas actividades educativas, até aos mais velhos, que compartilham a sua sabedoria nos eventos culturais, cada membro da aldeia contribui com algo único.

Para os visitantes, participar nas actividades organizadas pela cooperativa é uma oportunidade de vivenciar a autêntica hospitalidade de Chãos. António Frazão, vigilante da natureza e coordenador da cooperativa, explicou a O MIRANTE que a associação oferece uma ampla gama de experiências, sempre focadas na interacção com a natureza e na preservação do património local. A actividade pastor por uma manhã ou por um dia passa pelos visitantes poderem acompanhar a rotina dos pastores locais, explorando os trilhos da serra e a aprenderem sobre a relação entre o pastor e a conservação ambiental. A actividade Coisas da Terra mostra um programa educativo sazonal que inclui actividades como a apicultura, tecelagem, agricultura, e visitas a locais históricos, como o Dolmen de Alcobertas e os Potes Mouros. Por fim, a cooperativa organiza o percurso até à Gruta de Alcobertas, uma caminhada pela serra com paragens para admirar a paisagem e a flora autóctone, culminando numa visita à icónica gruta.

Um dos projectos mais emblemáticos da cooperativa é o Rebanho Comunitário, criado em 2005. Este projecto demonstra como a pastorícia tradicional pode ser uma ferramenta eficaz na preservação da biodiversidade e na prevenção de incêndios florestais. As cabras alimentam-se de arbustos e plantas aromáticas, o que contribui para a manutenção dos habitats naturais e para a criação de faixas de protecção contra os incêndios. Os visitantes podem também apadrinhar uma cabra, por um custo anual de 80 euros, ajudando a financiar o projecto e recebendo em troca produtos derivados do rebanho, como queijo e carne.

Sobre o futuro, o coordenador da cooperativa explica que os próximos projectos incluem a abertura de um segundo alojamento e de uma queijaria, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e a criação de oportunidades para a comunidade.