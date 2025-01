Oposição questiona quatro dias de tolerância de ponto na Câmara de Abrantes

A Câmara de Abrantes deu quatro dias tolerância de ponto aos seus funcionários durante as festividades de Natal e Ano Novo, nomeadamente a 23, 24, 30 e 31 de Dezembro, tendo o vereador da oposição Vítor Moura (PSD) questionado o presidente do município, Manuel Valamatos (PS), sobre a sustentabilidade da decisão, do ponto visto funcional e organizacional. “É certo que os trabalhadores do município servem o povo de Abrantes, assim como os privados e os empresários abrantinos que sustentam o município e também pagam os salários dos funcionários. O município tem 600 colaboradores, dando quatro dias de tolerância, dá uma conta de 2400 dias de trabalho que se deixam de efectuar. Pensei que o trabalho dos funcionários fazia mais falta ou então há qualquer coisa que não estou a perceber”, disse.

O presidente Manuel Valamatos explicou que o Estado deu os dias 24 e 31 como tolerância e que partiu do entendimento do executivo que os trabalhadores do município mereciam os dias 23 e 30 de Dezembro, uma vez que não há prejuízo a nível de funcionamento organizacional. “As pessoas merecem. Os empresários têm a sua autonomia e fazem como entendem. Tenho empresários amigos que até vão dar mais dias e ainda bem, é sinal que podem e que os colaboradores merecem. Os nossos 600 trabalhadores são muito dedicados, dão o melhor de si todos os dias, nas diferentes áreas de actuação”, afirmou Manuel Valamatos, acrescentando que alguns serviços asseguraram os serviços mínimos, com compensações posteriores para esses funcionários.