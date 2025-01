Constância com orçamento de 13,4 milhões de euros para 2025

O município de Constância vai contar com um orçamento de 13,4 milhões de euros para 2025. Depois de ser aprovado na reunião de câmara, o orçamento foi, igualmente, aprovado em assembleia municipal, por maioria, com as abstenções dos cinco deputados do CDU. A eleita da CDU, Júlia Amorim afirmou que o orçamento não enquadra, convenientemente, um conjunto de abordagens essencial ao desenvolvimento do concelho, deixando necessidades por resolver.

Em declaração de voto, Júlia Amorim afirmou tratar-se de um orçamento que não responde às necessidades de investimento em habitação social, sem propostas concretas de investimento e obras e com ausência de medidas que colmatem as dificuldades das famílias no âmbito da infância e apoio a idosos. “O concelho precisa de mais condições, que permitam fixar a população e a habitação é um desses caminhos. Consideramos positiva a infraestruturação da fase dois da urbanização da aldeia de Santa Margarida, mas consideramos que o projecto inicial dava mais e melhores respostas às necessidades da freguesia. A zona industrial continua apenas com a proposta de projecto, para 2025, não havendo, tão cedo, lotes disponíveis. Além disso, esperávamos uma resposta concreta para resolver, de uma vez por todas, os problemas de abastecimento de água em Santa Margarida e Portela e a perspectiva ainda é desenvolver um estudo em 2025, continuando apenas a remediar problemas semanais, com custos elevados” acrescenta a deputada do CDU.

Visão diferente tem o presidente da Câmara de Constância. Sérgio Oliveira (PS) considera que este é um orçamento composto por um conjunto de intervenções importantes para o desenvolvimento do concelho, como é o caso da infraestruturação da fase dois da urbanização da aldeia de Santa Margarida, que irá contemplar 17 lotes para construir habitação, assim como outros contratos de acordo para construção de habitação a custos acessíveis, eficiência energética na piscina municipal com desenvolvimento do projecto de execução para concluir até fim de Janeiro e aprovação dos projectos do largo da Rua Grande e da zona industrial de Montalvo.