Construção de piscinas em Vialonga é uma promessa “com barbas”

Duas décadas depois de se ter começado a falar na necessidade de construir um complexo de piscinas em Vialonga para servir a comunidade, ainda não foi este ano que a obra saiu do papel e agora o município diz que o lançamento do concurso público só deverá acontecer em 2025, ano de eleições autárquicas.

O assunto veio a lume na última reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, realizada precisamente em Vialonga, onde a vereadora da CDU, Joana Bonita, voltou a criticar o executivo socialista por não ter cumprido uma promessa que já tem barbas. “Tem a obra inscrita nos orçamentos há vinte anos e nada, piscinas não existem. A população de Vialonga continua sem a perspectiva de as ter e nem a obra se iniciou neste mandato”, criticou.

O projecto para as futuras piscinas já está aprovado, informou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), depois de já ter obtido também um parecer positivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). “Tal como já estava programado, o lançamento do concurso está preparado para acontecer no ano que vem e haveremos de construir as piscinas”, afiançou o autarca.

O processo com vista à construção das piscinas de Vialonga deu novos passos no final do anterior mandato, ainda na presidência de Alberto Mesquita, com uma operação de licenciamento de um supermercado que, como contrapartida, cedeu um terreno ao município com 11 mil metros quadrados, situado junto à Rua Professor Egas Moniz. No projecto foram gastos perto de 149 mil euros.

Os partidos políticos, em especial a CDU e a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), têm sido críticos do arrastar do processo. A Nova Geração apresentou mesmo uma moção, aprovada por maioria em Abril de 2023, para que o município avance com os procedimentos necessários para definir, desenhar e executar o projecto o mais rapidamente possível, bem como a definição do valor da obra.