Torres Novas apoia União de Resistentes Antifascistas na reedição de livros

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou atribuir um subsídio no valor de cinco mil euros à União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) para a reedição dos livros “Elas estiveram nas prisões do fascismo”, edição que deu a conhecer as 1.776 mulheres que passaram pelas cadeias do fascismo, e “Forte de Peniche, memória resistência e luta”, ampliado com textos e imagens da inauguração.

A URAP colaborou nos anos de 2023 e 2024 com o município de Torres Novas em diversas actividades promovidas pelo Centro Humberto Delgado e tem participado, juntamente com a autarquia, na constituição da RESIST, uma rede informal de instituições e organizações, que terá como missão ser um espaço de reflexão, partilha e estímulo ao trabalho de salvaguarda da memória da resistência e da oposição à ditadura portuguesa, promovendo o acesso e a activação deste património comum.

Fundada a 30 de Abril de 1976 como associação sem fins lucrativos, a URAP tem como missão a salvaguarda da memória relacionada com a resistência ao fascismo e a defesa e promoção dos ideais democráticos e antifascistas.