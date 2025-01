População de São Pedro de Tomar revoltada com corte de caminhos públicos

A população da freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, está indignada com o corte de três caminhos considerados públicos por um proprietário que comprou recentemente terrenos na freguesia. Dezenas de moradores estiveram na reunião de câmara de segunda-feira, 6 de Janeiro, para fazerem ouvir os seus protestos. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que está disponível para apoiar a junta de freguesia, explicando que as vias cortadas são vicinais, ou seja, pertencem à junta de freguesia, o que limita a actuação do município.

A população de São Pedro, pela voz de alguns munícipes, explicou que um proprietário privado cortou primeiro dois caminhos considerados públicos, tendo recentemente cortado outro. Um dos munícipes referiu que a via foi cortada com valas, sem haver sinalização. “É um perigo iminente que lá está”, alertou um dos cidadãos. Os moradores pediram ajuda à Câmara de Tomar para que os acessos sejam repostos.

Na resposta, Hugo Cristóvão explicou que o que o município pode fazer é atestar a natureza pública dos caminhos. “Formalmente, o município não pode agir em relação ao proprietário, o que pode fazer é ajudar a junta naquilo que entenda necessário”, informou o autarca. O presidente da Câmara de Tomar referiu ainda que uma das hipóteses para resolver o problema é avançar com uma providência cautelar, acrescentando que outra hipótese é a junta de freguesia repor aquilo que foi danificado. “Isto tem alguns riscos, é uma opção que tem que ser tomada pela junta porque o caminho é vicinal”, disse.