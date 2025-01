Trincão Marques é o candidato do PS à Câmara de Torres Novas

Militantes deram a vitória ao advogado e presidente da assembleia municipal, José Trincão Marques, tal como apontavam as sondagens internas. Com menos 15 votos Luís Silva sai derrotado e diz não a uma candidatura independente.

O actual presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, vai ser o cabeça-de-lista do Partido Socialista à Câmara de Torres Novas nas autárquicas deste ano, depois de ter conseguido 26 votos entre os 37 militantes que participaram nas eleições da comissão política concelhia. É uma vitória com mais 15 votos do que o seu adversário, o actual vice-presidente do município, Luís Silva, que já tinha ficado em último lugar nas sondagens internas que também incluíram a vereadora socialista Elvira Sequeira.

O presidente da comissão política do PS de Torres Novas, Francisco Dinis, avançou a O MIRANTE que a lista final à câmara municipal ficará fechada e será anunciada entre Abril e início de Maio, não tendo havido ainda conversas formais com o candidato sobre quem irá integrar a lista e em que lugares. “No mês de Janeiro queremos fechar os candidatos às juntas de freguesia. Temos alguns que podem continuar mas a maioria acaba pela limitação de mandatos”, acrescentou o socialista que tem sido apontado como o possível ocupante do segundo lugar na lista encabeçada por Trincão Marques.

Questionado pelo nosso jornal sobre se irá fazer campanha por Trincão Marques ou avançar com uma candidatura independente à Câmara de Torres Novas, Luís Silva responde que se vai “afastar”, o que não significa que não possa eventualmente participar em algum momento da campanha eleitoral. Sobre ser candidato independente a resposta é um “não” categórico.

