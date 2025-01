Vereador do Bloco regressou às reuniões de câmara de Salvaterra de Magos quase 3 meses depois

O vereador do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, justificou a sua longa ausência das reuniões de câmara de Salvaterra de Magos com uma nova oportunidade profissional e adaptação da entidade empregadora ao seu cargo autárquico. Durante esse período, nunca foi substituído.

O vereador do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Salvaterra de Magos, Luís Gomes, regressou às reuniões camarárias quinzenais no dia 8 de Janeiro, tendo faltado às mesmas desde 23 de Outubro de 2024, sem que fosse substituído pelo partido. O regresso será definitivo, afiança, ainda que por videoconferência, como era habitual, confirmou a O MIRANTE no dia da reunião.

Embora não se tenha manifestado em reunião sobre a sua ausência, Luís Gomes revelou ao nosso jornal em Dezembro que a sua ausência prolongada se devia a uma mudança de emprego e a entidade para a qual trabalha, no distrito de Lisboa, nunca ter tido “um caso destes”. Luís Gomes é licenciado em Sociologia e mestre em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos. Foi funcionário do Bloco de Esquerda durante duas décadas e estava associado ao grupo parlamentar com tarefas no distrito de Santarém. Saiu com os “maus resultados” do partido, tendo ainda feito um ano de “reciclagem de conhecimentos” antes de voltar à área da acção social. Reconhece que não foi a melhor altura para a mudança, mas que foi uma oportunidade profissional que surgiu.

Recorde-se que a Câmara de Salvaterra de Magos dá a possibilidade aos vereadores de participarem nas reuniões à distância, na impossibilidade de estarem presentes. Trata-se do único município da área de abrangência de O MIRANTE a fazê-lo desde que acabou a pandemia da Covid-19.